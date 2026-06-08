ADL negli States con due osservati speciali: Lukaku e De Bruyne
Aurelio De Laurentiis continua il suo soggiorno negli Stati Uniti, dove trascorrerà alcuni giorni tra vacanza e calcio. Come racconta il Corriere dello Sport, il presidente del Napoli approfitterà della permanenza in California per assistere dal vivo ad alcune partite del Mondiale, seguendo con particolare attenzione i giocatori azzurri impegnati con le rispettive nazionali.
Tra gli appuntamenti segnati in agenda c'è soprattutto Belgio-Iran, in programma il 21 giugno al SoFi Stadium di Inglewood, nell'area di Los Angeles. Si tratta della seconda gara del girone della nazionale belga e vedrà protagonisti due volti noti del Napoli: Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku.
De Laurentiis negli Usa: occhi puntati su De Bruyne e Lukaku al Mondiale
Per il patron azzurro sarà l'occasione per osservare da vicino due calciatori destinati a essere al centro del progetto tecnico di Massimiliano Allegri, ma anche per visitare uno degli stadi simbolo della competizione iridata.
L'attenzione di De Laurentiis sarà inevitabilmente rivolta soprattutto a De Bruyne e Lukaku, protagonisti nelle ultime settimane anche per alcune dichiarazioni sul proprio futuro. Il Mondiale rappresenterà così non solo un grande evento sportivo, ma anche un'opportunità per il presidente azzurro di monitorare da vicino due pedine fondamentali in vista della prossima stagione.
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