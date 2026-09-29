Hojlund si rigenera in Nazionale, Allegri sorride: cosa può cambiare al ritorno a Napoli

Hojlund ritrova gol e fiducia con la Danimarca: altre due partite prima del ritorno al Napoli di Allegri.

La sosta con la Danimarca sta facendo bene a Rasmus Hojlund. L’attaccante del Napoli ha già trovato un gol e propiziato un’altra rete nelle prime due partite con la sua Nazionale, ritrovando soprattutto confidenza negli ultimi metri. Come sottolinea il Corriere dello Sport, il percorso non è ancora terminato: Hojlund avrà altre due occasioni per accumulare minuti e continuare a crescere prima di tornare a disposizione di Massimiliano Allegri.

Altre due partite per Hojlund: Allegri osserva e aspetta

Giovedì 1 ottobre la Danimarca affronterà il Portogallo, mentre domenica 4 sarà impegnata a Cardiff contro il Galles. Quattro partite complessive che possono trasformare questa sosta in un passaggio importante per il centravanti, ancora fermo a due reti con il Napoli. Allegri segue con attenzione i segnali che arrivano dalla Nazionale e, soprattutto, la ritrovata presenza dell’attaccante negli ultimi metri. Come scrive il quotidiano, questo percorso “può restituire ad Allegri un centravanti diverso da quello visto nelle prime settimane al Napoli”.