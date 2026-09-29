"E' un grande fidati!", retroscena Lobotka: la frase che convinse Giuntoli

Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, all'epoca dell'arrivo di Stanislav Lobotka al Napoli fu Marek Hamsik, ex capitano azzurro e connazionale del centrocampista slovacco, a sostenerne l'acquisto con Cristiano Giuntoli: "È un grande, fidati". L'inizio dell'avventura napoletana, però, fu tutt'altro che semplice. Nella stagione segnata dall'esplosione della pandemia di Covid-19, Lobotka si ritrovò ai margini della squadra, giocando pochissimo e attraversando anche un periodo complicato dal punto di vista fisico.

Lobotka resiste e supera il momento difficile

Il centrocampista slovacco affrontò in silenzio le difficoltà, alle prese con un problema fisico che sarebbe stato successivamente risolto. Per un periodo sembrò quasi finito in un tunnel dal quale era difficile uscire. Nemmeno la conquista della Coppa Italia contro la Juventus, arrivata ai rigori in un Olimpico deserto, riuscì a cancellare completamente le sensazioni negative di quei mesi: Lobotka visse infatti quella serata festeggiando dal divano di casa. Fu una fase in chiaroscuro, destinata però a rivelarsi soltanto il preludio a una svolta. Come sottolineato dalla Gazzetta, quel periodo difficile anticipava la tempesta e, come spesso accade, preparava il terreno per il sereno. La fiducia di Hamsik, insomma, avrebbe trovato conferma nel tempo.