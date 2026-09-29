Buongiorno si rivede sui social, ma rientro ancora distante: la previsione

Alessandro Buongiorno sorride e annuncia di aver concluso la prima fase del percorso di riabilitazione all’Istituto di Medicina dello Sport. Il difensore del Napoli era stato operato lo scorso 23 luglio a Lione, presso la clinica Jean Mermoz Private Hospital, dopo un infortunio al ginocchio destro. L’intervento ha riguardato la «riparazione della radice del menisco mediale» e, subito dopo, il centrale ha iniziato il programma di rieducazione. Un primo passo importante per il giocatore, che finora non è mai stato a disposizione di Massimiliano Allegri.

Buongiorno, il rientro resta ancora lontano

Buongiorno è uno degli elementi più rappresentativi dell’organico azzurro, ma la sua stagione è iniziata all’insegna della sfortuna. Il difensore ha infatti saltato entrambi i ritiri estivi del Napoli, prima a Dimaro Folgarida e poi a Castel di Sangro, senza poter lavorare insieme al gruppo. Il recupero procede ora secondo i tempi previsti, ma per rivederlo in campo sarà necessario attendere ancora. Il rientro, infatti, è stimato tra non meno di due mesi e mezzo: l’obiettivo guarda dunque alla fine del 2026 o, più realisticamente, all’inizio del 2027. Nel frattempo, il centrale continuerà il percorso riabilitativo con l’obiettivo di tornare gradualmente a disposizione. Lo si legge su La Gazzetta dello Sport oggi in edicola.