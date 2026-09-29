Nuovo stadio annunciato da ADL ormai distante da Euro 2032: il motivo

Si attende nelle prossime ore l’ufficialità dell’ok allo stadio Maradona come sede di Euro 2032, mentre già oggi dovrebbe arrivare il via libera al finanziamento da 150 milioni di euro. In questo scenario, Repubblica Napoli quotidiano ricorda le ragioni per cui l’ipotetico nuovo impianto del Calcio Napoli non è stato inserito tra quelli destinati a ospitare la manifestazione continentale. La scelta è infatti ricaduta sullo storico stadio di Fuorigrotta, intitolato alla memoria di Diego Armando Maradona, simbolo del calcio mondiale e capitano del Napoli nei primi due scudetti della sua storia.

Il nuovo stadio resta legato al progetto Q8

Il progetto di un nuovo stadio resta invece legato, per ora, a un’intesa preliminare tra il presidente Aurelio De Laurentiis e Q8 per la possibile realizzazione dell’impianto nell’area dell’ex raffineria di San Giovanni a Teduccio. Si tratta, al momento, di una lettera d’intenti che non è stata accompagnata da passi avanti concreti sul piano operativo. Proprio l’assenza di sviluppi definiti ha impedito di considerare l’ipotesi tra le sedi della competizione. L’Italia ospiterà Euro 2032 insieme alla Turchia e, per quanto riguarda Napoli, sarà dunque il Maradona a rappresentare la città nella rassegna. Resta da capire se il progetto legato all’area Q8 riuscirà in futuro a trasformarsi da annuncio a iniziativa concreta.