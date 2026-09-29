Italia show, Gazzetta: "Mancini ispirato come in passato, ma ora c'è Parigi"

La Gazzetta dello Sport analizza la prestazione dell’Italia di Roberto Mancini dopo la convincente vittoria ottenuta ieri sera in Nations League contro la Turchia di Vincenzo Montella. Il quotidiano sottolinea le scelte del commissario tecnico, dalla formazione iniziale ai cambi, passando per le variazioni tattiche adottate durante la gara. La squadra ha mostrato carattere e capacità di verticalizzare, offrendo segnali incoraggianti dopo un periodo complicato. Il risultato, tuttavia, non cancella tutte le difficoltà: il quarto posto si allontana e il percorso verso una nuova identità resta ancora da completare.

Parigi sarà il prossimo esame per gli Azzurri

La prossima sfida contro la Francia rappresenterà un banco di prova importante per comprendere meglio il reale livello della Nazionale. Dopo gli estremi rappresentati dalle partite contro Belgio e Turchia, il confronto di Parigi potrà fornire indicazioni più precise sul percorso intrapreso dagli Azzurri. La Gazzetta evidenzia come il tempo a disposizione sia limitato, ma la prestazione di ieri ha permesso alla squadra di recuperare fiducia e di «rallentare le lancette». Per il momento, dunque, resta la soddisfazione per una vittoria che può contribuire a rafforzare il gruppo e dare nuovo slancio al lavoro di Mancini.