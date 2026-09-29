Oggi la ripresa degli allenamenti, Allegri aspetta tre recuperi: due azzurri monitorati
Dopo i giorni di riposo concessi alla squadra, oggi il Napoli di Massimiliano Allegri torna al lavoro durante la lunga sosta che separa la sfida contro la Fiorentina da quella con il Frosinone. Come riferisce il Corriere dello Sport, a Castel Volturno l’attenzione sarà rivolta soprattutto alle condizioni degli infortunati. Nei prossimi giorni continueranno a essere monitorati i progressi di Alex Meret e Luca Marianucci, indicati, insieme a Leonardo Spinazzola, tra i primi calciatori che potrebbero tornare a disposizione.
Allegri aspetta anche Alisson e Giovane: nuove frecce per il Napoli
Il percorso sarà invece ancora differenziato per Alisson e Giovane. Quest’ultimo è rientrato a Castel Volturno soltanto a metà della scorsa settimana dopo l’intervento per l’ernia inguinale e proseguirà il proprio programma di recupero. Allegri attende dunque di riavere progressivamente l’organico al completo: il recupero degli indisponibili potrebbe consegnargli nuove soluzioni proprio alla vigilia della ripresa del campionato e del successivo ciclo di partite.
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