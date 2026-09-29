Anguissa-McTominay, Allegri li aspetta: novità sui tempi di recupero

Prosegue il percorso di recupero di Scott McTominay, tornato ad allenarsi soltanto giovedì scorso. Per il momento, il centrocampista sta svolgendo principalmente lavoro in palestra, come previsto nella fase iniziale del suo rientro, quando era necessario evitare qualsiasi tipo di contatto. Presto, però, McTominay dovrebbe tornare ad allenarsi anche insieme ai compagni, avvicinandosi così al completo recupero. Per essere nuovamente a disposizione di Massimiliano Allegri, tuttavia, serviranno l'ok definitivo dello staff medico e l'idoneità sportiva.

Anguissa, i tempi del recupero

Questi saranno anche giorni importanti per Zambo Anguissa, fermato dall'infortunio rimediato al Franchi. Gli esami hanno evidenziato una lesione miofasciale di basso grado dell'adduttore lungo della coscia destra. Il centrocampista dovrà quindi seguire il percorso di recupero stabilito dallo staff medico, con l'obiettivo di tornare a disposizione nel minor tempo possibile. Il Napoli monitorerà quotidianamente le sue condizioni, valutando i progressi e stabilendo di conseguenza i prossimi passi verso il rientro in gruppo. Lo si legge sul Cds oggi in edicola.