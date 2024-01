CdM - Napoli così depresso da non chiedere il rigore: calciatori schiacciati da tifo stolto

A scriverlo è l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.

TuttoNapoli.net

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

"La Salernitana, una società normale, ha preso un allenatore giovane ma soprattutto un uomo competente e carismatico, Walter Sabatini, nel ruolo di direttore sportivo e leader tecnico. Se ne vedono i frutti nell’atteggiamento della squadra che non gioca da ultima in classifica". A scriverlo è l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno:

"Nel primo tempo sono loro a tirare in porta più del Napoli. Che è così depresso che non chiede il rigore. Glielo dà il Var. Una squadra di signori o forse di gente schiacciata dalle critiche di un tifo stolto che mette sotto accusa i giocatori, per poi passare alla società".