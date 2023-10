Cds - Garcia è stato a un centimetro dall'esonero: è ancora in bilico

Questa non sarà soltanto la settimana del ritorno degli alfieri delle nazionali: a Napoli si rivedrà anche De Laurentiis

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Questa non sarà soltanto la settimana del ritorno degli alfieri delle nazionali: a Napoli si rivedrà anche De Laurentiis. Il presidente: forse già oggi, tutto dipende dagli impegni di un’agenda sempre piena che ieri lo ha localizzato a Milano, all’Assemblea di Lega, altrimenti nelle prossime ore. Per completare il processo inaugurato giovedì, dopo il caos post Fiorentina, con una squadra convalescente, demoralizzata, e un allenatore in difficoltà estrema giunto a un centimetro dall’esonero. E ancora assolutamente in bilico. Lo scrive il Corriere dello Sport.