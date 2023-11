CdS - Kvaratskhelia è il colpo del secolo di Cristiano Giuntoli

Così oggi scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport ricordando l'acquisto da parte del Napoli dell'attaccante georgiano.

Khvicha Kvaratskhelia è il colpo del secolo di Cristiano Giuntoli. Così oggi scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport ricordando l'acquisto da parte del Napoli dell'attaccante georgiano.

"Kvara è il colpo del secolo che Cristiano Giuntoli s’è concesso per completare il processo per rivoluzionare il Napoli, dopo l’addio di Insigne e di Mertens: 11 milioni di euro, come un normalissimo calciatore ancora tutto da verificare, per arricchire quella squadra di materia grigia, d’effervescenza, di uno spessore artistico che infiamma e stordisce, perché a volte unico, rappresentazione di uno stile personalissimo e persino irripetibile".