CdS sull'Inter: "Con la Lazio ha rallentato, il pensiero è volato al Napoli"

Ne scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport

L'Inter passa in semifinale di Coppa Italia, dove affronterà il Milan in due sfide ad alta tensione che andranno a sovraccaricare ulteriormente la squadra di Siimone Inzaghi. Ne scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Ci saranno altri due derby milanesi in questa stagione, dopo la Supercoppa e il campionato anche le semifinali di Coppa Italia e se i rossoneri non si fossero fermati in Champions saremmo arrivati a sette derby in una sola stagione.

Nel finale l’Inter ha rallentato un poco, il pensiero è volato al Maradona. Sabato incontrerà il Napoli per il duello scudetto, Inzaghi dovrà prepararlo in tre giorni (anche se Lautaro sarà fresco e riposato), Conte avrà tutta la settimana. E’ l’unico vantaggio per l’allenatore salentino" si legge sul quotidiano.