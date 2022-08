Corsera - Denuncia e Daspo: le sanzioni agli aggressori a Firenze di Spalletti

Lo scrive l'edizione odierna del Corriera della Sera che fa chiarezza sulle sanzioni per i due sostenitori della viola.

© foto di Giacomo Morini

Intanto, la polizia di Firenze ha identificato i due tifosi della Fiorentina che domenica scorsa al Franchi hanno avuto un confronto acceso con Spalletti. Lo scrive l'edizione odierna del Corriera della Sera che fa chiarezza sulle sanzioni per i due sostenitori della viola.

"Denuncia per lancio di oggetti al settantenne che ha provato a colpire l’allenatore con una bottiglina d’acqua. Daspo per l’altro tifoso, che avrebbe offeso Spalletti per tutta la durata della gara".