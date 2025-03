Corsera - Può essere week-end decisivo nella corsa scudetto

vedi letture

I campioni di Italia in carica volano quindi a +6 dalla Dea e a +3 dal Napoli, sfruttando il passo falso dei partenopei al Penzo di Venezia

È ancora presto per tirare le somme ma quello appena trascorso può essere certamente un weekend decisivo nella corsa allo scudetto. Come sottolineato dal Corriere della Sera, l'Inter dà una prima risposta in chiave titolo battendo per l'ottava volta consecutiva l'Atalanta per 2-0 al Gewiss Stadium. Partita bellissima quella tra le due squadre nerazzurre, caratterizzata da diversi capovolgimenti e che ha visto la squadra di Inzaghi andare vicina al gol già nel primo tempo prima che il tiro di Thuram colpisse il palo e attraversasse tutta la porta. Nella ripresa la gara si interrompe per cinque minuti a causa di un malore di un tifoso sugli spalti e alla ripresa del gioco la squadra di Gasperini, forse ancora un po' frastornata, subisce immediatamente gol da corner firmato da Carlos Augusto. L'Atalanta a quel punto le tenta tutte per pareggiare ma l'inferiorità numerica per il rosso a Ederson permette all'Inter di chiudere il match con Lautaro Martinez.

I campioni di Italia in carica volano quindi a +6 dalla Dea e a +3 dal Napoli, sfruttando il passo falso dei partenopei al Penzo di Venezia, inchiodati dalla squadra di Di Francesco sullo 0-0. Un palo di Raspadori e tanti rimpianti per la squadra di Antonio Conte, che a fine partita si dice comunque soddisfatto per la prestazione mostrata dai suoi in campo. Cosa che certamente non può dire Thiago Motta, umiliato al Franchi dalla Fiorentina con un 3-0 che va a sommarsi ai 4 schiaffi subiti sette giorni fa in casa dall'Atalanta. La Juventus sembra essersi completamente smarrita e con essa il suo allenatore, ormai senza aver più le redini della squadra in mano. Le esclusioni di Yildiz e Vlahovic nonostante la sconfitta sono l'esempio di uno spogliatoio ormai disgregato e anche se Cristiano Giuntoli lo ha confermato nel post partita, la sensazione è che certamente a giugno la Vecchia Signora vivrà una nuova rivoluzione.