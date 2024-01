Gazzetta a sorpresa: "Lindstrom può tornare all’Eintracht"

Non sono acquisti nel Napoli di gennaio

Il momento di sfoltire la rosa. Non sono acquisti nel Napoli di gennaio, ma anche possibili addii tra cui, secondo quanto scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, potrebbe esserci anche Jesper Lindstrom: "E c’è da sfoltire la rosa: con l’arrivo di Ngonge non è una eresia pensare a una cessione in prestito di Lindstrom (pagato 30 milioni ma ancora corpo estraneo). Può tornare all’Eintracht.

Ostigard dovrebbe liberare il posto in difesa e può tornare al Genoa. Sicuro andrà via Zerbin dopo la Supercoppa, destinazione Frosinone con cui si sta provando a prendere in sinergia il talentino serbo Popovic, 18enne, che non ha chiuso con il Milan per una richiesta di commissioni altissima, che potrebbe rivelarsi un problema anche per il Napoli".