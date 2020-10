Gazzetta - Comincia il ricorso: svelata la strategia del legale Grassani per vincerlo

Ora si gioca la seconda partita dopo il 3-0 a tavolino e il punto di penalizzazione inflitto dal Giudice Sportivo al Napoli. Il Napoli proverà a dimostrare che già dalla circolare dell'Asl di sabato con l'isolamento era sorta l'impossibilità di volare a Torino.

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport contesterà la considerazione che la "prestazione sia stata da tempo unilateralmente rinunziata". Per il Napoli, disponendo l’isolamento fiduciario dei "contatti stretti" si decideva di non utilizzare la corsia prevista della quarantena soft, cioè la possibilità di andare a giocare. In sintesi, già sabato il Napoli era stato 'bloccato' e per questo non è partito per Torino.