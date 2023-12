Gazzetta - Mazzarri la perde quando inserisce cinque titolarissimi

. Così scrive la Gazzetta dello Sport nel commento al clamoroso ko interno del Napoli contro il Frosinone in Coppa Italia.

"L’errore di arbitro e collaboratori non può essere un alibi, perché nella ripresa i nodi vengono al pettine, proprio nel momento in cui Mazzarri cerca di vincerla inserendo cinque dei suoi titolarissimi". Così scrive la Gazzetta dello Sport nel commento al clamoroso ko interno del Napoli contro il Frosinone in Coppa Italia.

"Ma su angolo Cajuste e compagni si dimenticano di marcare Barrenechea che colpisce di testa indisturbato, centrando l’angolino. Poi Di Lorenzo, schierato a sinistra, ci mette del suo con un retropassaggio che diventa assist per Caso che si invola in porta. Il capitano fa il bis, tornato a destra, atterrando in area Gelli (gol di Cheddira, proprietà Napoli) e sbraco finale con sfondamento centrale di Harroui".