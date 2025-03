Gazzetta - McTominay è stanco: con la Fiorentina potrebbe riposare

Questa la possibilità paventata dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sul centrocampista scozzese

Scott McTominay è stanco: con la Fiorentina potrebbe riposare. Questa la possibilità paventata dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sul centrocampista scozzese: "Prevenire è sempre meglio che curare: e quando ne mancano oramai soltanto undici alla fine, conviene scansare i rischi, semmai evitandoli con giudizio. E dunque, riflettendo, il governo Conte ha deciso, quasi deliberato. E si è orientato secondo esigenze attuali: si va verso il risparmio energetico, si dominano le situazioni, si applica un modello di riferimento nuovo e comunque antico, concedendo qualcosa ma senza derogare eccessivamente.

Scott McTominay, per dirne uno, ha messo in sequenza ventiquattro partite, è uscito soltanto in due circostanze e da sette partite le comincia e le finisce con il vento in faccia, accollandosi pure il cosiddetto lavoro sporco che rientra nelle competenze sue e di altri. È per questo che si è fatto un po’ di differenziato nelle ultime 48 ore, per scongiurare qualsiasi preoccupazione già azzerata dai controlli, e per rientrare in gruppo oggi, quando la Fiorentina si sta avvicinando e bisognerà carburare, perché poi non è il caso di esagerare".