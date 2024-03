Repubblica - ADL non torna indietro: niente 'Maradona'!" Senza Bagnoli tornerebbe su Afragola

Aurelio De Laurentiis ha intenzione di andare avanti tutta su Bagnoli, nonostante le parole del sindaco Gaetano Manfredi sui tempi della bonifica

TuttoNapoli.net

Aurelio De Laurentiis ha intenzione di andare avanti tutta su Bagnoli, nonostante le parole del sindaco Gaetano Manfredi sui tempi della bonifica. Il presidente del Napoli ha avuto nei giorni scorsi una riunione con Bernardo Mattarella, ad di Invitalia, l’agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa, di proprietà del ministero dell’Economia ed ha incassato un primo via libera, ma il confronto con Manfredi - scrive Repubblica - è necessario anche per verificare la questione dell’effettiva conclusione della bonifica, presupposto indispensabile per immaginare uno stadio da 60 mila posti ed anche un centro per gli allenamenti con ben 12 campi.

In ogni caso è 'no' al Maradona. La proposta di una concessione lunga del Maradona in cambio di investimenti è stata accantonata per evitare di “traslocare” per ben tre anni e su questo De Laurentiis non è intenzionato a tornare indietro. ADL lo ribadirà a Manfredi probabilmente già la prossima settimana e dopo la gara con il Barcellona. Ma il rischio di eventuali vincoli su Bagnoli è molto concreto e per questo motivo - scrive il quotidiano - l’ipotesi Afragola è stata al momento accantonata, ma non abbandonata: contatti ci sono stati pure la scorsa settimana.