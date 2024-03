Repubblica - Forte multa in arrivo dalla Uefa per ADL: Sky aveva autorizzazione per intervista

Sky era infatti assolutamente autorizzata a fare interviste ai giocatori del Napoli post conferenza stampa

© foto di baratto

L’Uefa non lascerà passare quanto avvenuto l’altra sera con l'aggressione al cameramen di Sky e Politano strappato via dai giornalisti durante l'intervista. Per Aurelio De Laurentiis, patron del Napoli, è in arrivo una sanzione. Si parla di una forte multa, consistente. Lo rivela l'edizione odierna di Repubblica.

Sky era infatti assolutamente autorizzata a fare interviste ai giocatori del Napoli post conferenza stampa e l’irruzione del presidente con tutto quello che ne è seguito lo ha impedito. Ci sarà un seguito insomma.