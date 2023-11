Repubblica - Osimhen, svelato il programma in vista di Inter e Juventus

Il piano è già pronto: Osimhen comincerebbe il rodaggio a Bergamo dalla panchina

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il piano è già pronto: Victor Osimhen comincerebbe il rodaggio a Bergamo dalla panchina. Potrebbe essere chiamato in causa nella ripresa in modo da ritrovare fiducia e condizione per poi presentarsi in buone condizioni mercoledì 29 allo stadio Bernabeu contro il Real. L’obiettivo del Napoli è averlo al top nelle sfide decisive con Inter e Juventus. Lo scrive Repubblica oggi in edicola.