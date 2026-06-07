Ibra vs Allegri, è un regolamento di conti: il Napoli può solo attendere

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Allegri-Milan, braccio di ferro senza fine: il Napoli aspetta l'ufficialità.

La vicenda legata alla risoluzione del contratto di Massimiliano Allegri continua a tenere banco e rischia di protrarsi ancora per diverse settimane. Secondo quanto evidenzia Il Giornale, tra il tecnico livornese e il Milan si sarebbe ormai aperto un vero e proprio braccio di ferro, alimentato da tensioni personali e divergenze economiche che stanno rallentando la definizione dell'accordo. L'ipotesi più probabile resta quella di una soluzione nel corso del mese di luglio, ma al momento nessuna delle parti sembra intenzionata a fare un passo indietro.

Allegri-Milan, clima teso: il Napoli resta alla finestra

Il quotidiano parla di una situazione caratterizzata da "dispetti e rancori", con Zlatan Ibrahimovic che vorrebbe evitare di riconoscere qualsiasi indennizzo all'allenatore e Allegri pronto, se necessario, a far valere le proprie ragioni anche per vie legali. In questo scenario il Napoli osserva con relativa serenità, forte dell'accordo già raggiunto con il tecnico e convinto che prima o poi la questione si risolverà. Tuttavia lo stallo continua e l'ufficialità tarda ad arrivare. A complicare il quadro c'è anche il momento di grande incertezza vissuto dal Milan, ancora senza allenatore e alle prese con una ricerca che sta generando molte perplessità nell'ambiente rossonero. Per il Napoli resta quindi una fase di attesa obbligata: la scelta è stata fatta, ma il destino dell'operazione dipende ancora dagli sviluppi del confronto tra Allegri e il club milanese.