Il ritorno dei Fab4: col Lecce possono tornare tutti a disposizione

Dopo mesi segnati da infortuni e assenze, la squadra di Antonio Conte è pronta a rivedere insieme quelli che sono stati ribattezzati i “Fab Four”, ovvero Frank Zambo Anguissa, Stanislav Lobotka, Kevin De Bruyne e Scott McTominay.

Come evidenzia Corriere dello Sport, il ritorno contemporaneo dei quattro centrocampisti rappresenta un passaggio importante per il finale di stagione del SSC Napoli. Il quotidiano ricorda infatti “il ritorno dei Fab Four, tutti insieme, dopo 160 giorni d’assenza di uno, dell’altro o di tre in un colpo solo”, un’assenza prolungata che ha costretto Conte a ridisegnare più volte il suo centrocampo.

Il progetto iniziale del tecnico azzurro, però, era chiaro fin dall’estate. Come ricorda ancora il Corriere dello Sport, “c’era una volta la squadra dei sogni di mezza estate: Anguissa e Lobotka, De Bruyne e McTominay schierati da Conte in un sistema disegnato ad hoc, il quattro-uno-quattro-uno”