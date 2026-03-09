McTominay, prove di rinnovo: il piano del Napoli

vedi letture

La scorsa estate, infatti, attorno all’ex Manchester United si erano mosse diverse società, con particolare interesse proveniente dall’Arabia Saudita

Il Napoli lavora già al futuro e punta a blindare uno dei suoi uomini chiave: Scott McTominay. In attesa di rivederlo in campo, il club azzurro starebbe valutando il prolungamento del contratto del centrocampista scozzese. Secondo quanto riportato dal Il Mattino, la società partenopea avrebbe già manifestato all’entourage del giocatore l’intenzione di estendere l’attuale accordo, oggi in scadenza nel 2028, fino al 2030. L’eventuale rinnovo comporterebbe anche un adeguamento dell’ingaggio, attualmente fissato intorno ai tre milioni di euro netti a stagione.

Il quotidiano sottolinea come McTominay non abbia mai espresso lamentele particolari sul piano economico, ma che l’equilibrio interno di una squadra passi anche da questo tipo di valutazioni. Per questo motivo il Napoli vorrebbe chiudere il discorso in tempi relativamente brevi.

La scorsa estate, infatti, attorno all’ex Manchester United si erano mosse diverse società, con particolare interesse proveniente dall’Arabia Saudita, dove erano arrivate offerte molto ricche. Proposte che però non hanno mai realmente convinto il centrocampista, per il quale il Napoli rappresenta la priorità assoluta