McTominay, rientro e nuova posizione? Gazzetta: "Conte sta pensando ad una novità per Scott"

Oggi alle 10:50Rassegna Stampa
di Arturo Minervini

Possibile cambio di posizione per Scott McTominay nel SSC Napoli. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Antonio Conte potrebbe continuare a puntare sul 3-4-2-1 utilizzato nelle ultime settimane. In questo scenario, il centrocampo vedrebbe Stanislav Lobotka affiancato da Frank Zambo Anguissa, ormai vicino al pieno recupero e già tornato a mettere minuti nelle gambe nella gara contro il Torino FC.

Di conseguenza, McTominay potrebbe essere avanzato sulla linea dei trequartisti. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, infatti, il centrocampista scozzese potrebbe agire più avanti, alle spalle di Rasmus Højlund, in coppia con Alisson Santos, sfruttando la sua capacità di inserimento e presenza offensiva.