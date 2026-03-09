McTominay, rientro e nuova posizione? Gazzetta: "Conte sta pensando ad una novità per Scott"
TuttoNapoli.net
Possibile cambio di posizione per Scott McTominay nel SSC Napoli. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Antonio Conte potrebbe continuare a puntare sul 3-4-2-1 utilizzato nelle ultime settimane. In questo scenario, il centrocampo vedrebbe Stanislav Lobotka affiancato da Frank Zambo Anguissa, ormai vicino al pieno recupero e già tornato a mettere minuti nelle gambe nella gara contro il Torino FC.
Di conseguenza, McTominay potrebbe essere avanzato sulla linea dei trequartisti. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, infatti, il centrocampista scozzese potrebbe agire più avanti, alle spalle di Rasmus Højlund, in coppia con Alisson Santos, sfruttando la sua capacità di inserimento e presenza offensiva.
Pubblicità
Rassegna Stampa
Copertina Da 0 a 10: le infamanti accuse a De Bruyne, il disastro fatto con Vergara, l'insopportabile Elmas e Alisson 'a cascata' di Arturo Minervini
Le più lette
Prossima partita
14 mar 2026 18:00
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Napoli
|Lecce
In primo piano
Antonio NotoLiveConte in conferenza: "Dominato senza McT e Lobotka, che non passi in 2° piano! Sugli infortunati..."
Pierpaolo MatroneDe Bruyne, il suo fisioterapista belga: "Può giocare già col Torino! Ma avanti con cautela"
Pierpaolo MatroneFotoA 128 giorni dall'infortunio, riecco De Bruyne in gruppo! E la forma fisica è già incoraggiante
Arturo MinerviniDa 0 a 10: l’urlo ‘Indegni’ strozzato, il solito catorcio Lukaku, la nuova porcheria arbitrale e il rimpianto a vita di Conte
Davide BarattoLiveConte in conferenza: "Fortunati sul gol, ma non dimentichiamo infortuni! Santos mai titolare allo Sporting..."
Davide D'AlessioLiveVerona-Napoli 1-2 (3' Hojlund, 65' Akpa Akpro, 97' Lukaku): la decide Lukaku all'ultimo pallone
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com