"Impossibile andare avanti così": Lucca ed un futuro sempre più in bilico
Napoli, Lucca si gioca il futuro: gennaio può segnare l'addio agli azzurri
Il futuro di Lorenzo Lucca al Napoli resta in bilico. Come sottolinea il Corriere dello Sport, l'attaccante azzurro dovrà sfruttare le prossime occasioni per provare a rilanciarsi e dimostrare di poter ancora essere utile alla squadra. Il carattere non gli manca, ma servirà una svolta concreta dopo mesi complicati.
Le prossime partite decisive per il futuro dell'attaccante
Le prossime partite saranno determinanti per capire se la sua esperienza in azzurro potrà proseguire oppure interrompersi già a gennaio, attraverso una cessione temporanea o definitiva. Una cosa appare evidente: l'attuale situazione non può protrarsi ancora a lungo, né per il calciatore né per il Napoli. "La certezza è una: andare avanti così non è difficile per tutti, è impossibile" sottolinea il quotidiano
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Giornalista e vice-direttore di TuttoNapoli.net. Opinionista su Radio TuttoNapoli e Tmw Radio ed è presenza televisiva su Otto Channel, occupandosi inoltre di comunicazione e social media.
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