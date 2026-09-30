Allegri studia le soluzioni alle spalle di Hojlund: la situazione sulla trequarti

Massimiliano Allegri può sfruttare la sosta per lavorare sulle diverse soluzioni offensive del Napoli.

Massimiliano Allegri può sfruttare la sosta per lavorare sulle diverse soluzioni offensive del Napoli. Prima dello stop, al Franchi, il tecnico aveva scelto il 4-2-3-1, schierando tre giocatori alle spalle di Rasmus Hojlund. Una formula che potrebbe essere riproposta, ma la profondità della rosa consente anche numerose alternative. Come sottolinea Il Corriere dello Sport, "la rosa è folta, profonda" e permetterà ad Allegri, a partire dalla sfida contro il Frosinone, di modificare uomini e assetto in funzione delle esigenze della squadra.

Napoli, quante soluzioni alle spalle di Hojlund: Allegri prepara il 4-2-3-1 per la ripresa

Tra le opzioni a disposizione c'è anche Antonio Vergara, definito dal quotidiano "un gioiello a sua disposizione". Ma le alternative non mancano: alle spalle di Hojlund c'è un reparto ricco di caratteristiche differenti, con calciatori capaci non soltanto di partire dalle corsie esterne, ma anche di muoversi centralmente e creare soluzioni tra le linee.

La sosta può inoltre diventare preziosa per recuperare la migliore condizione di alcuni elementi. David Neres, dopo otto mesi di stop e l'operazione alla caviglia sinistra, è rientrato soltanto all'inizio della stagione e ha bisogno di ritrovare ritmo e brillantezza.

Il periodo senza partite di campionato potrà essere utile anche per Alisson e Giovane, attualmente indisponibili, mentre Allegri attende il ritorno di Lang e Favasuli dagli impegni con le rispettive nazionali. Senza dimenticare Kevin De Bruyne, reduce da una prestazione positiva con il Belgio contro l'Italia.

Per Allegri, dunque, l'abbondanza sulla trequarti può trasformarsi in una risorsa importante alla ripresa: "C'è talento e abbondanza di soluzioni alle spalle di Rasmus", evidenzia il Corriere dello Sport.