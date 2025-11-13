Infortunio Anguissa, Gazzetta: "Al Napoli pregano e non si sbilanciano sul recupero"

Grande attesa per gli esami di Anguissa, per i tempi di recupero. Il centrocampista del Napoli è andato ko in nazionale ed è rientrato in Italia. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport non propone orizzonti perché prima si aspettano notizie certe e ufficiali. Il quotidiano si limita a scrivere: "Quel che gli è successo in nazionale si chiama problema muscolare, lesione alla coscia sinistra come hanno anticipato dal Camerun.

Informazioni che possono essere decodificate oggi con la risonanza, al Napoli pregano e non si sbilanciano: aspettano che Anguissa, rientrato ieri sera dal Marocco, dove avrebbe dovuto giocare con la sua nazionale, possa procedere con il protocollo invocando gli dei del calcio, dopo che la federazione del Camerun ha offerto la prima lettura sull'episodio".