Infortunio Milinkovic-Savic: salta Chelsea e Fiorentina, i tempi di recupero
TuttoNapoli.net
Stop di due settimane circa per Milinkovic-Savic come riferisce il Cds oggi in edicola con tutti gli aggiornamenti sul tema infermeria per gli azzurri. Ieri il portiere del Napoli ha svolto gli esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato «un’elongazione al bicipite femorale della coscia sinistra. Il portiere azzurro ha già intrapreso l’iter riabilitativo». Salterà sicuramente il Chelsea domani e la Fiorentina sabato. Un paio di settimane lo stop previsto. Contro la Fiorentina potrebbe rientrare Rrahmani.
Rassegna Stampa
