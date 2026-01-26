CdS: "Rigore negato ha definitivamente affossato il Napoli"

vedi letture

Le difficoltà del Napoli erano già evidenti, facilmente prevedibili, quella decisione della coppia Mariani-Doveri lo ha definitivamente affossato. Così scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport su Juventus-Napoli: "Il rigore del momentaneo pareggio poteva essere l’ancora di salvataggio per Conte, arrivato a Torino in condizioni disperate. Il suo sorriso amaro dopo la decisione di arbitro e Var era l’espressione di chi aveva già capito il finale. D’altronde non è facile gestire un numero di infortuni così, soprattutto perché è una situazione che va avanti da mesi.

Dieci assenze alla Juve non si possono regalare, giocarsela a viso aperto senza Neres, Politano, Anguissa, Rrahmani, De Bruyne, Gilmour, Milinkovic, Ambrosino, Mazzocchi e Marianucci diventa quasi impossibile. Anche perché in campo sono andati gli stessi che avevano giocato martedì sera a Copenaghen e quelli che probabilmente si giocheranno la qualificazione in Champions mercoledì con il Chelsea".