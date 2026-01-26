Giovane subito in campo, Repubblica: "Punto più basso di programmazione mai esistita"
Ieri contro la Juventus è sceso in campo anche Giovane, acquistato il giorno prima dall'Hellas Verona. Ne scrive La Repubblica: "Quindi Giovane, con la valigia ancora da disfare, appena arrivato, chiamato subito a fare qualcosa. Ma cosa? È il punto più basso di una programmazione che non c’è mai stata: dal confuso e pasticciato mercato d’agosto alle baruffe, tra errori di valutazione e intemperanze dei procuratori.
Un mondo sottosopra. C’è ancora un presidente? Basta tweet ed elogi. De Laurentiis ha pochi giorni per rimettere ordine nel suo Napoli. Oppure sarà, per errori umani e caos, fatalmente travolto", conclude Antonio Corbo nel suo fondo.
