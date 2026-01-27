Libero - ADL non ha mai sentito dire da Conte: "Abbiamo sbagliato"

vedi letture

Il quotidiano Libero oggi in edicola parla del rapporto Conte-De Laurentiis in riferimento alle difficoltà stagionali del Napoli con tanti infortuni per gli azzurri. "Visto che «le aspet­ta­tive si alzano quando c’è lui in pan­china», sarebbe dove­roso chie­dere spie­ga­zioni della gestione sul lungo periodo, della stra­te­gia di approc­cio alla sta­gione con il dop­pio impe­gno, della pia­ni­fi­ca­zione. Dovrebbe essere il Napoli, ovvero De Lau­ren­tiis, a farlo. E così sarà, a fine sta­gione. Mai si è sen­tito dire «abbiamo sba­gliato» la pre­pa­ra­zione, ad esem­pio. O la gestione delle risorse quando c’erano.

Conte è un mae­stro nel rea­gire alle dif­fi­coltà di campo, ma non sem­bra capace di pre­ve­nirle. Un grande alle­na­tore, ma non un altret­tanto grande mana­ger. È magi­strale nel cam­biare modulo e tro­vare dispo­si­zioni che fac­ciano ren­dere la squa­dra nell’imme­diato, ma non nell’evi­tare che via via le risorse ven­gano a man­care. Per­ché sele­ziona troppo e si fida poco".