Libero - ADL non ha mai sentito dire da Conte: "Abbiamo sbagliato"
Il quotidiano Libero oggi in edicola parla del rapporto Conte-De Laurentiis in riferimento alle difficoltà stagionali del Napoli con tanti infortuni per gli azzurri. "Visto che «le aspettative si alzano quando c’è lui in panchina», sarebbe doveroso chiedere spiegazioni della gestione sul lungo periodo, della strategia di approccio alla stagione con il doppio impegno, della pianificazione. Dovrebbe essere il Napoli, ovvero De Laurentiis, a farlo. E così sarà, a fine stagione. Mai si è sentito dire «abbiamo sbagliato» la preparazione, ad esempio. O la gestione delle risorse quando c’erano.
Conte è un maestro nel reagire alle difficoltà di campo, ma non sembra capace di prevenirle. Un grande allenatore, ma non un altrettanto grande manager. È magistrale nel cambiare modulo e trovare disposizioni che facciano rendere la squadra nell’immediato, ma non nell’evitare che via via le risorse vengano a mancare. Perché seleziona troppo e si fida poco".
