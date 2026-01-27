Incidenti Napoli-Lazio: rischio divieto trasferta per i tifosi fino a fine anno

Attesa per oggi la decisione dell'Osservatorio sulle manifestazioni sportive per gli incidenti in autostrada tra tifosi di Napoli e Lazio che ha portato a 380 identificati. Resta forte il rischio divieto di trasferta, anche se per il presidente Figc Gravina «sarebbe una sconfitta per il calcio». Il ministro per lo Sport Abodi ha spiegato: «Siamo in costante contatto con i ministri Salvini e Piantedosi e lavoriamo con Figc e club per rafforzare i protocolli con l'obiettivo di escludere i teppisti. Daspo a vita? Consideriamo tutto ciò che tuteli chi si comporta bene». Lo riporta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.