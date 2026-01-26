Neres e la scelta dell'operazione: così è maturata questa decisione

Neres a Londra per operarsi alla caviglia: potrà tornare in campo tra tre mesi. Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Soort, che spiega la scelta del brasiliano: L’ex Ajax e Benfica, fermatosi durante la gara contro la Lazio del 4 gennaio e tornato in campo per appena 32 minuti contro il Parma il 14, ha scelto di sottoporsi all’intervento chirurgico, che verrà eseguito al Wellington Hospital, nella capitale britannica.

Non è stato semplice per lui giungere a questa conclusione, arrivata dopo due consulti medici svolti nei giorni scorsi, prima a Castel Volturno e poi proprio a Londra. L’operazione, infatti, garantisce una maggiore certezza di guarigione rispetto alla terapia conservativa, ma costringerà il numero 7 del Napoli a uno stop di circa tre mesi. Un altro bel problema per Conte, che potrebbe riaverlo solo a maggio, per il rush finale del campionato".