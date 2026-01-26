Neres e la scelta dell'operazione: così è maturata questa decisione
Neres a Londra per operarsi alla caviglia: potrà tornare in campo tra tre mesi. Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Soort, che spiega la scelta del brasiliano: L’ex Ajax e Benfica, fermatosi durante la gara contro la Lazio del 4 gennaio e tornato in campo per appena 32 minuti contro il Parma il 14, ha scelto di sottoporsi all’intervento chirurgico, che verrà eseguito al Wellington Hospital, nella capitale britannica.
Non è stato semplice per lui giungere a questa conclusione, arrivata dopo due consulti medici svolti nei giorni scorsi, prima a Castel Volturno e poi proprio a Londra. L’operazione, infatti, garantisce una maggiore certezza di guarigione rispetto alla terapia conservativa, ma costringerà il numero 7 del Napoli a uno stop di circa tre mesi. Un altro bel problema per Conte, che potrebbe riaverlo solo a maggio, per il rush finale del campionato".
UEFA Champions League 2025-2026
|VS
|Napoli
|Chelsea
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro