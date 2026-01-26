Corbo su Repubblica: "Dov'era nascosto Vergara? Se gioca solo per gli infortuni è grave..."

vedi letture

Il migliore in campo di Juventus-Napoli, per quanto riguarda gli azzurri, è senza dubbio Antonio Vergara, che dà continuità alle buone prestazioni con Sassuolo e Copenhagen. Ma perché solo nell'ultimo periodo d'emergenza ha cominciato a giocare il classe 2003? Se lo chiede Antonio Corbo nel suo fondo per La Repubblica: "Deve moltiplicarsi Vergara, costretto a rientrare ma anche a proporre gioco per Hojlund, ed è la sola novità della partita. Caparbio e tecnico nelle due fasi, una prova che deve far discutere.

Facile riflettere e domandarsi: ma dov’era nascosto Vergara? Davvero il Napoli non sapeva di avere nella squadra più anziana del campionato giovani interessanti? Vergara è venuto fuori solo per caso? Promosso da una estrema carenza di giocatori, avendone ieri almeno otto fuori uso. Grave, se così. Come aprire il guardaroba e scoprire nel disordine un bel golf dimenticato. Accade nelle migliori famiglie, certo, ma essere più attenti con i giovani è un interesse, un dovere del grande club, non solo un’esigenza".