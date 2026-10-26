Prima pagina Inter e Milan vincono, Gazzetta dello Sport: "Super derby"

. Sabato è in programma lo scontro diretto tra le due milanesi.

La prima pagina de La Gazzetta dello Sport di lunedì 26 ottobre 2026 dedica grande spazio alla Formula 1 e alla lotta al vertice della Serie A. Il titolo principale è "Kimi ci siamo", dedicato ad Andrea Kimi Antonelli, protagonista di un'altra straordinaria vittoria nel Gran Premio di Austin. Il pilota italiano della Mercedes conquista il nono successo stagionale e continua a inseguire il sogno mondiale, con il titolo che si deciderà in Messico. Alle sue spalle chiude Charles Leclerc, secondo al traguardo.

Inter in vetta, Milan all'inseguimento e Juventus vincente

Ampio spazio anche al campionato con il titolo "Super derby". L'Inter completa la rimonta contro la Fiorentina grazie a un gol di Thuram al 98' e conquista il primato in classifica. Il Milan risponde con il successo sul campo dell'Udinese, trascinato da Pulisic, e si porta al terzo posto. Sabato è in programma lo scontro diretto tra le due milanesi.