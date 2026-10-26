Prima pagina

Spalletti respira, Tuttosport: "Juve e Luiz fu"

Spalletti respira, Tuttosport: "Juve e Luiz fu"TuttoNapoli.net
Oggi alle 09:00Rassegna Stampa
di Arturo Minervini
Il successo permette alla Juventus di salire a quota 14 punti, raggiungendo il sesto posto insieme al Frosinone

La prima pagina di Tuttosport di lunedì 26 ottobre 2026 dedica grande spazio alla Juventus di Luciano Spalletti, tornata al successo contro il Lecce. Il quotidiano torinese apre con il titolo "Juve e Luiz fu", celebrando il ritorno da protagonista di Douglas Luiz, decisivo insieme a McKennie nella vittoria per 2-0 dei bianconeri.

Il successo permette alla Juventus di salire a quota 14 punti, raggiungendo il sesto posto insieme al Frosinone. Spalletti può sorridere, soprattutto per la prestazione della squadra e per la solidità ritrovata. Il tecnico commenta: "Col 3-5-2 non subiamo più ripartenze. Ora spero di dormire. Ma se penso al secondo tempo mi risveglio subito...".