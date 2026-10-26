Prima pagina
Spalletti respira, Tuttosport: "Juve e Luiz fu"
TuttoNapoli.net
Il successo permette alla Juventus di salire a quota 14 punti, raggiungendo il sesto posto insieme al Frosinone
La prima pagina di Tuttosport di lunedì 26 ottobre 2026 dedica grande spazio alla Juventus di Luciano Spalletti, tornata al successo contro il Lecce. Il quotidiano torinese apre con il titolo "Juve e Luiz fu", celebrando il ritorno da protagonista di Douglas Luiz, decisivo insieme a McKennie nella vittoria per 2-0 dei bianconeri.
Il successo permette alla Juventus di salire a quota 14 punti, raggiungendo il sesto posto insieme al Frosinone. Spalletti può sorridere, soprattutto per la prestazione della squadra e per la solidità ritrovata. Il tecnico commenta: "Col 3-5-2 non subiamo più ripartenze. Ora spero di dormire. Ma se penso al secondo tempo mi risveglio subito...".
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Giornalista e vice-direttore di TuttoNapoli.net. Opinionista su Radio TuttoNapoli e Tmw Radio ed è presenza televisiva su Otto Channel, occupandosi inoltre di comunicazione e social media.
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