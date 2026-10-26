Allegri per ADL non si tocca: andrà avanti con lui fino alla fine

Il decimo posto in Serie A e il ventiduesimo in Champions League, nonostante il successo ritrovato contro il Bodø/Glimt, fotografano un avvio di stagione complicato per il Napoli di Massimiliano Allegri. Risultati che inevitabilmente alimentano critiche e pressioni nei confronti del tecnico livornese, la cui posizione, però, resta salda.

Come sottolinea l'edizione odierna de Il Mattino, Aurelio De Laurentiis non ha alcuna intenzione di mettere in discussione il proprio allenatore: "De Laurentiis andrà avanti con lui fino alla fine e la sua panchina non è in bilico".

Napoli e Allegri: "Ora deve vincere. E basta. Il più possibile"

La fiducia della società è totale, ma Allegri comincia ad avvertire il peso delle critiche, spesso concentrate sui risultati negativi senza riconoscere i progressi mostrati dalla squadra. Il quotidiano evidenzia infatti come il tecnico inizi ad "avvertire il peso dei giudizi negativi che tengono poco in conto le buone cose fatte". La strada per uscire da questo momento è una sola: tornare a vincere con continuità. "Ora deve vincere. E basta. Il più possibile",