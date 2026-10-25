Furto in casa di Alisson a Giugliano: i ladri entrano mentre dorme, rubati un orologio e un monile

Il calciatore brasiliano del Napoli è stato derubato nella propria abitazione: i malviventi hanno portato via la sua auto, poi ritrovata dai carabinieri.

Derubato in casa a Giugliano il calciatore brasiliano del Napoli Alisson Santos. Lo annuncia l’edizione online di Repubblica. L’attaccante, già alle prese con i problemi fisici che lo tengono ai box, ha denunciato l’accaduto alla polizia.

Alisson Santos, la denuncia: “Al risveglio ho notato la presenza di malviventi mentre dormivo”

Secondo quanto riportato, l’atleta si sarebbe accorto “al momento del risveglio” della presenza di malviventi introdottisi all’interno della propria abitazione mentre stava ancora dormendo. Sarebbero stati sottratti un orologio e un monile, portati via a bordo dell’autovettura della vittima.

Auto ritrovata a Villaricca: il veicolo di Alisson Santos recuperato dai carabinieri

Il veicolo è stato successivamente intercettato e rinvenuto dai carabinieri a Villaricca. Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sull’identità dei responsabili o sull’eventuale recupero della refurtiva, mentre le indagini proseguono per chiarire l’accaduto.