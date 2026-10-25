Furto in casa di Alisson a Giugliano: i ladri entrano mentre dorme, rubati un orologio e un monile
Derubato in casa a Giugliano il calciatore brasiliano del Napoli Alisson Santos. Lo annuncia l’edizione online di Repubblica. L’attaccante, già alle prese con i problemi fisici che lo tengono ai box, ha denunciato l’accaduto alla polizia.
Alisson Santos, la denuncia: “Al risveglio ho notato la presenza di malviventi mentre dormivo”
Secondo quanto riportato, l’atleta si sarebbe accorto “al momento del risveglio” della presenza di malviventi introdottisi all’interno della propria abitazione mentre stava ancora dormendo. Sarebbero stati sottratti un orologio e un monile, portati via a bordo dell’autovettura della vittima.
Auto ritrovata a Villaricca: il veicolo di Alisson Santos recuperato dai carabinieri
Il veicolo è stato successivamente intercettato e rinvenuto dai carabinieri a Villaricca. Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sull’identità dei responsabili o sull’eventuale recupero della refurtiva, mentre le indagini proseguono per chiarire l’accaduto.
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