I quotidiani bocciano Allegri: "Altra uscita con poco senso. Il Napoli dura mezz’ora”

I quotidiani bocciano Allegri: "Altra uscita con poco senso. Il Napoli dura mezz’ora”TuttoNapoli.net
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Oggi alle 10:00Rassegna Stampa
di Fabio Tarantino
Pagelle Allegri, i quotidiani bocciano l'allenatore del Napoli: l'analisi e i voti

Max Allegri bocciato ieri contro la Juventus. Voti bassi sui quotidiani per la prova opaca del Napoli all'Allianz Stadium con sconfitta arrivata nel finale.

Voto 5 per il Corriere dello Sport  

"Il Napoli dura mezzora. Notevolissimo passo indietro rispetto alle ultime tre: di nuovo grigi in fase offensiva e ancora male in quella difensiva, con l’attenuante dell’espulsione, dell’assenza di Hojlund e degli infortuni". 

Voto 5 per La Gazzetta dello Sport

"Osserva e annota dalla tribuna. Si confronta e scuote la testa: un'altra notte un po' così, un'altra uscita con poco senso. C'è da riflettere, e non poco". 