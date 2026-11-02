I quotidiani bocciano Allegri: "Altra uscita con poco senso. Il Napoli dura mezz’ora”
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Pagelle Allegri, i quotidiani bocciano l'allenatore del Napoli: l'analisi e i voti
Max Allegri bocciato ieri contro la Juventus. Voti bassi sui quotidiani per la prova opaca del Napoli all'Allianz Stadium con sconfitta arrivata nel finale.
Voto 5 per il Corriere dello Sport
"Il Napoli dura mezzora. Notevolissimo passo indietro rispetto alle ultime tre: di nuovo grigi in fase offensiva e ancora male in quella difensiva, con l’attenuante dell’espulsione, dell’assenza di Hojlund e degli infortuni".
Voto 5 per La Gazzetta dello Sport
"Osserva e annota dalla tribuna. Si confronta e scuote la testa: un'altra notte un po' così, un'altra uscita con poco senso. C'è da riflettere, e non poco".
autore
Giornalista di TuttoNapoli.net e conduttore radiofonico su Radio Tutto Napoli. Segue da anni le vicende del Napoli con notizie e approfondimenti e collabora inoltre con il Corriere dello Sport.
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