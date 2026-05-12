Manna-Roma, ma ADL può convincerlo a restare: spunta idea rinnovo

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Paratici può lasciare subito Firenze. Potrebbe essere coinvolto nel valzer di ds per l'estate che vede tra i protagonisti anche Giovanni Manna, attuale direttore sportivo del Napoli. Ne parla il Corriere della Sera con un ampio focus sul tema: "L’altra pista a disposizione per D’amico conduce alla Roma dei Friedkin che, dopo l’allontanamento di Ranieri, si sta per separare anche da Ricky Massara (andrà all’olympique Marsiglia?).

Non è l’unico profilo sondato dai giallorossi che pensano anche a Giovanni Manna, manager che ha già ottenuto la benedizione di Gian Piero Gasperini. Domanda delle domande: Aurelio De Laurentiis, che già nei prossimi giorni dovrà incontrare Antonio Conte per prendere una decisione definitiva sul futuro, accetterebbe di buon grado anche un cambiamento a livello dirigenziale? Per convincere Manna a restare, l’argomento più persuasivo è il rinnovo del contratto".