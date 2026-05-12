Italiano show, voti altissimi sui quotidiani: "Indovina strategia tattica e cambi!"
Voti alti in pagella per Vincenzo Italiano, protagonista col suo Bologna al Maradona. L'allenatore spesso accostato al Napoli ha preparato bene la partita e ha vinto la seconda col Napoli in campionato.
Voto 7,5 per La Gazzetta dello Sport
"La preparazione, i colpi da fuoriclasse, la personalità e il Napoli due volte ko, andata e ritorno".
Voto 8 per il Corriere dello Sport
"Impiega Bernardeschi a sinistra sul suo piede forte e Berna fa la differenza nella prima parte . Indovina strategia tattica, scelte e sostituzioni, costruisce davvero un Bologna molto costruttivo ed efficace".
Voto 7 per Tmw
"Nel momento più difficile e quando la stagione sembra ormai aver detto tutto, i suoi ragazzi regalano una delle vittorie più belle dell'anno. Importanti anche alcune sue mosse".
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