Conte flop, i quotidiani lo bocciano: "Brutto primo tempo e sul 2-2 si accontenta"

Conte flop, i quotidiani lo bocciano: "Brutto primo tempo e sul 2-2 si accontenta"TuttoNapoli.net
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Oggi alle 12:30Rassegna Stampa
di Fabio Tarantino

Voti bassi per Antonio Conte, allenatore del Napoli, dopo il ko al Maradona contro il Bologna.

Voto 5 per La Gazzetta dello Sport
"La riprende e la butta. Match point Champions fallito, ce ne sono altri due. Ma serve un Napoli diverso". 

Voto 5 per il Corriere dello Sport
"Ritrova Di Lorenzo ma il suo Napoli da quella parte e a centrocampo fa fatica, non sapendo con chi andare a prendere Bernardeschi. Nella seconda parte è un altro Napoli, al di là del gol che prende nel recupero".

Voto 5 per Tuttonapoli
"Brutto primo tempo, la squadra reagisce ma dopo il 2-2 si accontenta troppo. E paga la scelta". 