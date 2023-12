La notte di Osimhen: non segnava in Champions da aprile e in campionato da due mesi

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport dipinge la prova di Victor Osimhen tornato al gol in Champions

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport dipinge la prova di Victor Osimhen tornato al gol in Champions: "Un colpo d’artista. Non segnava dall’8 ottobre nel k.o. del Maradona contro la Fiorentina. A quota 6 in campionato ma si era fermato in Champions. Anzi, ancora a secco.

L’ultimo suo centro nella competizione risaliva al 18 aprile quando pareggiò il gol di Giroud, ma quell’1-1 decretò anche il passaggio del Milan alle semifinali. Esulta Osimhen abbracciato dai compagni e omaggiato dai cori del Maradona. Il 2-0 è un forte sospiro di sollievo per il Napoli. Osimhen sorride con il suo orgoglio di bomber ritrovato. La sua gioia è anche una sorta di liberazione".