Lang vuole giocare, la situazione è chiara: cosa sta per accadere

vedi letture

Noa Lang aspetta ancora la sua occasione da titolare. Al momento ha raccolto sei presenze, due in Champions e quattro in campionato, per un totale di centodieci minuti in campo. Mai è partito dal primo minuto. Anche in Champions, martedì sera ad Eindhoven, è entrato nel secondo tempo ma non è riuscito a incidere in uno stadio che conosce molto bene. La stagione è ancora lunga e presto arriverà il suo momento scrive il Corriere dello Sport con riferimento anche alle sue parole nel post gara.

"Ad Eindhoven lo conoscono bene, Lang ha vinto due volte il campionato con la maglia numeri dieci, era riferimento e leader tecnico del Psv e proprio per questo motivo oggi fa notizia, in Olanda, il suo ruolo da alternativa in una squadra, il Napoli, che lo aveva cercato già a gennaio dopo l'addio di Kvaratskhelia. Lang era stato blindato dal suo club con la promessa di partire in estate dopo la vittoria della Eredivisie. Detto, fatto. Ma oggi Noano, il suo nome d'arte come rapper, aspetta ancora il suo momento".