Le tre date svelate dalla Gazzetta per il ritorno in campo di Lukaku
Con una grafica, La Gazzetta dello Sport oggi in edicola stila il programma completo del recupero di Lukaku, dal ritorno in Italia, oggi o domani, fino al rientro in campo con tre opzioni, tre date cerchiate in rosso sul calendario. Come detto, Big Rom entro domani sarà a Napoli e sabato al Maradona per seguire la sfida col Como. Da lunedì comincerà il lavoro in palestra e poi tra quindici giorni può partire di nuovo con la preparazione. E quando tornerà in campo? Tre date: la prima ipotesi è il 14 dicembre contro l'Udinese, oppure in Supercoppa col Milan il 18 dicembre o, ancora, il 28 dicembre in campionato contro la Cremonese.
Prossima partita
01 nov 2025 18:00
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Napoli
|Como
