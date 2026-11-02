Moviola quotidiani, Sozza bocciato: "Manca un rosso per la Juventus"

Juve-Napoli, i voti a Sozza: 5 per il Corriere dello Sport e 4,5 per la Gazzetta, pesa il mancato rosso a Koopmeiners

Pagelle poco generose per Sozza, l’arbitro di Juventus-Napoli. Il Corriere dello Sport gli assegna un 5, parlando di una gara “non pulitissima”, con un primo quarto d’ora definito “un incubo”. Il voto è appesantito soprattutto dalla decisione su Koopmeiners: l’entrata in ritardo, con la gamba tesa e il piede con i tacchetti esposti su Anguissa, secondo il quotidiano non era un vero “affondo” ma una “strusciata”, ma passare da un possibile rosso a non fischiare nemmeno un fallo, e il giallo, significa “un errore sul campo e confusione in testa”. Primo tempo sempre in bilico, ripresa condotta con maggiore serenità, ma con qualcosa lasciato sul campo.

Il giudizio della Gazzetta: 4,5 e tanti episodi dubbi

La Gazzetta dello Sport è ancora più severa, con un 4,5. Il quotidiano segnala già all’8' un giallo mancato per McKennie e, all’11', l’assenza di ammonizione per Koopmeiners, definito un colpo a metà gamba su Anguissa che era “grave fallo di gioco” e da rosso, con pericolo chiaro. Al 16' il giallo a D. Lui sarebbe stato un semplice fallo, mentre è giudicato giusto quello a Lucumi, che poi rischia il secondo. Al 28' dubbi su Olivera sul tallone di Cabal in area, anche se l’intervento è considerato fortuito, e al 9' Alajbegovic meritava un giallo per mano sulla palla.

Marianucci, secondo giallo e polemiche

Entrambi i quotidiani concordano su un episodio: il secondo giallo a Marianucci, già ammonito, per un intervento sul piede di Cabal. Per il Corriere dello Sport era “obbligatorio”, per la Gazzetta, al 29' del secondo tempo, “giusto”. Resta invece in discussione l’episodio su Anguissa, che per entrambe le testate rappresenta il punto più controverso della serata. Una gara, quella conclusa 2-0, in cui l’arbitraggio ha pesato nelle discussioni del dopo partita, mentre il Napoli, già alle prese con tante assenze, si prepara alla trasferta di Oporto.