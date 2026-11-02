ADL stavolta chiederà ad Allegri cosa sta succedendo al Napoli

Napoli, clima cupo dopo la Juve: squadra a Oporto, ADL chiederà ad Allegri cosa succede. “La realtà è pesantissima”

Ora il Napoli deve ripartire. La squadra stamattina si allena a Vinovo e poi prende il volo per Oporto, dove mercoledì sfiderà il Porto in Champions League. Il clima nel gruppo è cupo, dopo la sconfitta per 2-0 allo Stadium contro la Juventus, che ha cancellato in fretta l’entusiasmo del poker di Monza e del 3-3 con la Roma. De Laurentiis non c’era: ha visto la gara dalla Svizzera, dove nei giorni scorsi aveva incontrato la famiglia Aponte. Ora la squadra deve ritrovare serenità in fretta, con la trasferta portoghese già alle porte e un’infermeria sempre più affollata.

ADL chiederà ad Allegri cosa succede

Come scrive Il Mattino, oggi, “pochi dubbi”, il presidente chiederà ad Allegri cosa succede. Il patron era convinto che la crisi fosse alle spalle, ma questo risultato e tutti questi infortuni preoccupano il club azzurro. Il ko, dopo la vittoria con il Bodo/Glimt e con il Monza e il pareggio-show con la Roma, aveva illuso. Il quotidiano chiude con una frase molto dura: “La realtà è pesantissima”. Un giudizio che riporta in primo piano i nodi sulla rosa, sulle scelte estive e sulla gestione dei recuperi.

Una settimana che pesa sul futuro

Il confronto tra presidente e allenatore arriva in una fase delicata, con il tecnico squalificato in tribuna a Torino e il quarto posto che si allontana. Il Porto rappresenta un banco di prova importante per la classifica della League Phase e per la tenuta mentale del gruppo. Il Napoli dovrà dare una risposta di carattere, con una rosa ridotta e il bisogno di ritrovare compattezza prima di una sfida che può pesare sul percorso europeo.