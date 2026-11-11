Lucca, la crisi diventa un videogioco: appena lo 0,2% di possibilità di segnare

Il funzionamento è semplice quanto paradossale: l'utente può scegliere l'avversario, ma non il calciatore da utilizzare, che resta inevitabilmente Lucca.

Le difficoltà di Lorenzo Lucca sotto porta diventano addirittura un videogioco. Succede a Napoli, dove la crisi realizzativa dell'attaccante azzurro ha ispirato un'iniziativa ironica che sta facendo discutere.

Come racconta l'edizione odierna de Il Mattino, l'idea è di Gigio Attanasio, 50enne napoletano che lavora come manager di una multinazionale in Irlanda. È lui l'ideatore di "Lucca Simulator", un videogioco disponibile sulla piattaforma Gigio.org, nel quale segnare con il centravanti del Napoli rappresenta un'impresa ai limiti dell'impossibile.

Un napoletano ha trasformato le difficoltà dell'attaccante azzurro in un gioco online: appena lo 0,2% di possibilità di fare gol

Il funzionamento è semplice quanto paradossale: l'utente può scegliere l'avversario, ma non il calciatore da utilizzare, che resta inevitabilmente Lucca. Anche realizzando una conclusione perfetta, le possibilità di trovare la rete sono praticamente nulle.

A spiegare il meccanismo è lo stesso ideatore: "Due settimane fa è nato 'Lucca Simulator', un videogame sulla piattaforma Gigio.org in cui l'utente può scegliere solo l'avversario ma non il suo player: l'unico è l'attaccante del Napoli. Ma fare gol, anche online, è complicatissimo: c'è lo 0,2% di probabilità di fare gol con un tiro perfetto. Ad ogni azione l'attaccante azzurro viene fregato dalla mira, dall'arbitro, da una buccia di banana immaginaria".