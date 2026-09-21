Corbo: "Allegri sbaglia, ma vista la rosa? L'Inter con quei '9' e lui con Lucca che intralcia..."

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Antonio Corbo analizza il momento del Napoli e individua alcune responsabilità di Massimiliano Allegri ma anche alla costruzione della rosa.

Antonio Corbo, nel suo consueto editoriale su Repubblica, torna sul momento difficile del Napoli e sulle scelte di Massimiliano Allegri. Il giornalista individua soprattutto una sostituzione mancata nell'ultima partita: "Qui Allegri ha peccato, poteva fare meglio. Vergara sottopunta nel secondo tempo tirando fuori De Bruyne, nessuno se ne sarebbe accorto. È la mossa mancata. Vergara entrato nella lista della Nazionale si sarebbe impegnato per ben mostrarsi al Ct Mancini". Corbo propone poi il confronto con l'Inter: "Chi non segue solo il Napoli si è chiesto perché Chivu dalla panchina dell'Inter può affiancare Lautaro Martinez con Thuram oppure con Pio Esposito oppure con Bonny? Allegri al posto di Hojlund può mandare solo Lucca che a volte non finalizza il gioco, addirittura lo intralcia. E qui la differenza con Antonio Conte".

Corbo: "Lucca un punto interrogativo di 202 cm"

L'editorialista si sofferma quindi sulle alternative presenti nella rosa azzurra: "Lo fece comprare ma l'ha scaricato un minuto dopo. Respinto dal Nottingham, Lucca a Napoli finisce per giocare. È una delle cambiali scadute che il Napoli gli ha girato e che Allegri ha accettato. Un punto interrogativo di 202 cm". Critiche anche per altri due giocatori: "Così anche Lang, un discreto primo tempo ed è svanito. Così Anguissa. Meritava un'alternativa. Macché, pochi minuti e si è ripresentato. Se Napoli e Inter non sono più alla pari, una ragione ci sarà".